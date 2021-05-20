На днях стало известно о том, что в музыкальный сервис Apple Music добавят поддержку технологий Spatial Audio и Dolby Atmos, а также возможность прослушивать музыку без потери качества.

Apple подтвердила The Verge, что звук без сжатия не поддерживается на AirPods любой модели. Беспроводные наушники AirPods и AirPods Pro используют для подключения к источнику звука технологию Bluetooth, а для сжатия проигрываемых файлов применяется кодек AAC, который, как отмечает издание, обеспечивает хорошее качество звучания, которое, однако, заметно уступает качеству звучания в формате Lossless. AirPods Max можно подключить и с помощью провода, но даже так качество звука не сможет достичь необходимого уровня.

«При воспроизведении трека Apple Music в качестве без потерь 24 бит/48 кГц в AirPods Max, подключённых по кабелю Lightning-3,5 мм, звук преобразуется в аналоговый, а затем повторно оцифрованный до 24 бит/48 кГц. Повторная оцифровка не даёт оригинальное качество звучания, поэтому Apple не может заявлять, что это звук без потерь».

Также новый формат не поддерживают колонки HomePod и HomePod Mini. Однако беспроводные наушники Apple будут поддерживать режим «пространственного аудио», создающего более объемный звук.

Тем не менее музыку без потери качества можно слушать на iPhone, iPad, Mac или Apple TV, подключив к ним проводные наушники, совместимые с форматом ALAC, или, возможно, цифро-аналоговый преобразователь.