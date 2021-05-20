С 21 мая российским покупателям станут доступны новые устройства Apple, представленные в конце прошлого месяца. Речь идёт о мощных планшетах iPad Pro и моноблоках iMac, основанных на фирменном ARM-процессоре M1. В этот же день покупатели смогут оформить заказ на новую смарт-приставку Apple TV 4K, которая появится на полках магазинов с 25 мая.

Компания предложит российским пользователям 3 версии компьютера iMac в 7 цветах: зелёном, жёлтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом. Базовый вариант на процессоре M1, с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти обойдется в 129.990 рублей. Покупатель может выбрать одну из трёх моделей клавиатуры Magic Keyboard, в том числе с датчиком Touch ID и цифровой панелью в качестве опции, в комплект поставки можно также включить мышь Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad. Все аксессуары будут выполнены в одной цветовой гамме с компьютером.

Обновлённому iPad Pro также есть чем удивить пользователей. Планшет унифицирован по аппаратной платформе с актуальными компьютерами компании. Его сердцем выступает чипсет M1, на котором основанные последние модели iMac, Mac mini, MacBook Pro и Air. Новая 12,9-дюймовая модель iPad Pro оснащается Mini-LED-дисплеем Liquid Retina XDR со сверхшироким динамическим диапазоном. Обе модификации устройства, и 12,9- и 11-дюймовая, обзавелись разъёмом Thunderbolt и поддержкой сотовых сетей 5G. Планшеты могут нести на борту 8 или 16 Гбайт оперативной памяти. Стоимость базовой модели с 11-дюймовым дисплеем будет начинаться от 77.990 рублей, а 12,9-дюймовой модели от 106.990 рублей.

Новая Apple TV 4K может похвастаться инновационной технологией настройки цветового баланса и поддержкой HDR-контента с высокой частотой кадров. Кроме этого, приставка получила кардинально переработанный пульт Siri Remote с пятипозиционным кликпадом, обеспечивающим сверхточную навигацию. Базовая версия с накопителем на 16 ГБ обойдется в 16.990 рублей.