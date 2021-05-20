Apple анонсировала список новых специальных возможностей, которые появятся в ближайшее время в Apple Watch. В частности была представлена функция AssistiveTouch, которая позволит управлять устройством, даже не касаясь дисплея.

Благодаря машинному обучению, гироскопу, акселерометру и датчику сердечного ритма Apple Watch могут считывать малейшие движения мышц и сухожилий, позволяя даже перемещать курсор на экране часов. С помощью определённых жестов можно отвечать на звонки, запускать таймер или останавливать тренировку.

Для активации AssistiveTouch владельцу часов достаточно дважды сжать руку в кулак. Смыкая подушечки большого и указательного пальца, пользователь может перемещаться по элементам меню экрана, а сгибание пальцев применяется для подтверждения выбора.

Apple заявляет, что функция AssistiveTouch для Apple Watch станет доступна после обновления программного обеспечения. Она станет частью операционной системы watchOS 8, которая, как ожидается, будет представлена вместе с iOS 15, macOS 12 и tvOS 15 на WWDC 2021 в следующем месяце.

Apple также объявила о запуске сервиса SignTime, который позволит общаться со службой поддержки AppleCare с помощью языка жестов. SignTime запустится первоначально в США, Великобритании и Франции, также пользователи смогут использовать сервис в фирменных магазинах Apple. В дальнейшем компания планирует расширить географию стран, где будет доступна новая возможность.