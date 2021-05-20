Старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги в ходе проходящего судебного процесса между Epic и Apple заявил, что Apple считает неприемлемым уровень вредоносного ПО на Mac. Также он заявил, что iOS установила значительно более высокую планку защиты клиентов от вирусов.

Epic Games хочет, чтобы суд заставил Apple позволить использование сторонних магазинов приложений в iOS, аналогично тому, как это работает на Mac, чтобы иметь возможность устанавливать ПО из сторонних источников. Это позволило бы пользователям устанавливать любые приложения, в том числе и те, которые не были проверены Apple.

Как объяснил Федериги, сегодня техникой на macOS пользуется в десять раз меньше людей, чем iOS-устройствами, поэтому Apple и позволяет «настолько низкий» уровень безопасности. К тому же iOS гораздо привлекательнее для мошенников из-за того, что владельцы смартфонов хранят там банковские, медицинские и другие личные данные. Это одна из причин, почему просьба Epic Games сделать iOS таким же открытым, как macOS, не нравится компании.

В качестве подтверждения своих слов Федериги сослался на один из отчетов Nokia, в котором говорится о том, что Android-устройства заражаются вредоносным ПО в 30 раз чаще, чем iPhone и iPad. По словам топ-менеджера в компании просто не хотят подвергать пользователей такой опасности.