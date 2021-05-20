Как стало известно на днях, в анонсированном Apple обновлении сервиса Apple Music в том числе появится поддержка музыки без потери качества. Однако ни одни из наушников Apple не смогут её проигрывать.

По информации инсайдера Джона Проссера, Apple работает над обновлением для AirPods, в котором появится поддержка lossless-аудио. Намёк на это можно найти и у самой Apple, которая в день анонса заявила, что AirPods Max не поддерживает цифровые аудиоформаты "на данный момент".

Добавить поддержку lossless-аудио Apple может несколькими способами. Первый вариант - разработать новый кодек, который будет поддерживает беспроводную передачу музыки без сжатия. И второй вариант - выпустить обновление для AirPods, которое позволит слушать lossless-звук по AirPlay. Ваше устройство по-прежнему будет находить AirPods по Bluetooth, а вот звук будет передаваться по Wi-Fi.

Какой вариант в итоге выберет Apple - непонятно. Не исключено, что о воспроизведении lossless-звука объявят на WWDC 2021.