На проходящем в эти дни просветительском марафоне "Новое Знание" выступил сооснователь Apple Стив Возняк. Он назвал Россию особенной для него страной, высказался о науке и образовании, и предложил российским студентам оставлять ему сообщения на его сайте.

Как считает Возняк, современное образование не превзошло образование прошлого, поскольку компьютеры не мотивируют к учебе сильнее печатных учебников. По его словам, образование остается стандартным и не учитывает индивидуальные интересы и возможности учеников. Например, отметил он, требует сдавать экзамены в одно время, хотя ученикам можно дать разное время на подготовку, чтобы они смогли лучше проявить себя. "Важно изучать то, что имеет значение для вас. Например, когда я ходил в школу мне была интересна электроника больше, чем школьные предметы. Почему я не мог сказать: мне это неинтересно. Почему не разработать образовательные программы для таких, как я? Чтобы я мог читать то, что мне интересно. Например, Пушкина или Шекспира", - отметил Возняк.

По мнению предпринимателя, компьютерные технологии могут помочь найти индивидуальный подход к каждому ученику. "Компьютер может стать вашим лучшим другом. Он знает ваши шутки, вашу семью, он распознает вашу мимику и судит вас так же, как это делает человек. Но при этом дружелюбен с вами, рассказывает шутки, которые вам нравятся, и может обучить вещам, которые вам нравятся, и приводить нужные примеры. 24 на 7. Было бы здорово, если бы у каждого ученика вместо учителя был компьютер, ведь мы не можем каждому предоставить одного учителя. Поэтому сейчас вы должны довольствоваться людьми и воспитателями, которые старше вас, опытнее вас, которые могут быть вашими индивидуальными учителями за пределами школы и могут учить вас тем вещам, которые вам нравятся", - отметил он.

Также он отметил, что наука и обмен информацией должны оставаться свободными от государственных ограничений, чтобы продвинуть мировую науку вперед. "Я вырос с научным мышлением. Я всегда был готов делиться информацией. Находил информацию и сразу ей делился, искал ответы на жизненные вопросы. Для меня наука - это то, чем могут делиться все страны. Как Олимпийские игры - это все общее. Или как космос - никто не владеет таким. Он принадлежит всем, а не одной стране. Наука должна оставаться открытой", - отметил он, отвечая на вопрос, какие проявления деглобализации неприемлемы в современном мире.

Возняк поведал, как спонсировал первые видеомосты между американскими и российскими музыкантами во времена холодной войны. Он также рассказал, что выделяет средства на образование в России и поддерживает российских предпринимателей.

Полность выступление Стива Возняка на марафоне «Новое знание» можно посмотреть на Youtube.