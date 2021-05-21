Apple, Google и Microsoft объединились в коалицию и выступили против распространения закона о праве на ремонт в США – представители компаний указали, что такой закон ущемляет права производителей и снижает качество обслуживания техники.

Закон о праве на ремонт подразумевает, что потребители получают право ремонтировать свою технику в неофициальных сервисах — однако по этому закону, все авторизованные сервисы будут нести убытки, так как пользователи будут гораздо реже переплачивать за дорогостоящий ремонт в официальных сервисах. Более того, один из пунктов нового закона обязует официальных производителей поставлять свои комплектующие, необходимые инструменты, подробные описания приборов, инструкции и руководства по диагностике и ремонту неавторизованным сервисным центрам, против чего сразу же выступили Apple, Google и Microsoft.

Хотя Apple против закона о праве на ремонт, она предлагает альтернативы. Например, компания запустила всемирную программу независимого ремонта, которая предназначена для обеспечения ремонтных мастерских, не являющихся авторизованными поставщиками услуг Apple (AASP), оригинальными запчастями, инструментами, руководствами по ремонту и диагностикой для выполнения послегарантийного ремонта устройств Apple.

Программа бесплатная и действует в России, однако и в ней есть нюансы. Во-первых, такой ремонт не будет являться гарантийным. Во-вторых, для его осуществления всё равно необходим сертифицированный специалист Apple. Даже с этой программой некоторые детали, такие как дисплеи iPad, не предоставляются, поэтому Apple и авторизованные поставщики услуг Apple остаются единственным вариантом ремонта для клиентов.