Противостояние между Apple и Epic Games набирает обороты. На днях компания из Купертино обвинила Microsoft в том, что та пользуется ситуацией вокруг её суда с Epic Games и использует авторов Fortnite как «ширму» для продвижения собственных интересов.

Юристы Apple попросили суд признать недействительными показания вице-президента Microsoft по развитию бизнеса Xbox Лори Райт. Они считают, что Epic Games подала иск не в своих интересах, а в интересах Microsoft, и приводят в качестве доказательства несколько доводов. Во-первых, Epic пригласила в суд столько же свидетелей, связанных с Microsoft, сколько и собственных — по пять от каждой компании. А во-вторых, Лори Райт была приглашена по инициативе Epic Games, а не Microsoft, поэтому избежала раскрытия какой-либо информации о компании, в которой она работает. Хотя её консультировало несколько сотрудников Microsoft, она выступала как частное лицо и не стала раскрывать корпоративные документы, на основе которых давала показания.

«Разумный наблюдатель может задаться вопросом, не служит ли Epic подставной компанией для Microsoft», — заявили в Apple. — «Microsoft защитила себя от раскрытия участия в судебном разбирательстве, не выступив в качестве стороны процесса и не выставив официального корпоративного представителя для дачи показаний».

Как считают в Apple, именно Microsoft хотела судиться с компанией по вопросу закрытости iOS и App Store, но не до конца понимала, как закон и общественное мнение отнесутся к этому. Поэтому она заключила сделку с Epic Games, чтобы разработчик Fortnite стал публичным лицом спора.

Microsoft в четверг ответила, что Apple пытается отвлечь внимание от справедливого недовольства многих компаний в отрасли политиками и порядками App Store, в том числе ограничением стриминга игр. «Epic говорит и действует сама за себя, а Microsoft наряду со многими другими компаниями озвучивали свои претензии от своего имени, в том числе напрямую Apple» — отметили в Microsoft.

Microsoft добавила, что показания Райт — глубокие и прямолинейные, что пришлось не по вкусу Apple: «Очевидно, Apple не нравятся заявления госпожи Райт. Также очевидно, что у Apple нет аргументов, чтобы оспорить содержание её заявлений».

Позже Apple дополнительно подала жалобу на то, что Microsoft провела консультации с Epic с целью найти способ обойти платёжные правила магазина компании.