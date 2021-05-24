Apple выпустила финальные версии iOS 14.6 и iPadOS 14.6. Изменений в них не так много. Размер прошивки в среднем не превышает 1 ГБ.

К основным особенностям финальных версий iOS и iPadOS 14.6 можно отнести появление новых настроек для AirTag, благодаря которым владельцы смогут указать в качестве метода связи свой электронный адрес, и ряд новшеств, ориентированных на людей с ограниченными возможностями.

Теперь после перезагрузки iPhone в первый раз его можно разблокировать с помощью функции «Управление голосом». Встроенный сервис распознавания музыки Shazam теперь показывает названия музыкальных композиций после определения прямо в блиц-приложении, а не в браузере Safari.

Добавлена возможность создавать платные шоу в подкастах, на которые будут подписываться слушатели. Цены и пробный период устанавливают авторы. В России новый сервис уже доступен.

В преддверии запуска несжатого и пространственного аудио в Apple Music, компания переделала настройки приложения, отдельно выделив настройки качества треков.

Кроме этого Apple решила проблему «пустых» напоминаний, устранила баг, который приводил к отключению беспроводных устройств во время активного вызова, а также несколько повысила скорость загрузки устройств.