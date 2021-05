Как сообщил главный редактор онлайн-издания The Tape Drive и автор статей для MacRumors Стив Мозер, новый iPod touch в дизайне iPhone 12 может выйти на рынок уже этой осенью.

Мозер обнаружил упоминание новых iPod в рекламе сервиса Apple Music в ноябре 2020 года. Вместе с коллегами он создал рендеры грядущего iPod touch, на которых можно наблюдать устройства в разных цветах с большими рамками и одиночной камерой на тыльной стороне.

In November 2020, Apple added ‘iPod touch’ to their Apple Music PR blurb. Well now we know why. This Fall Apple is planning to release the next version of the iPod touch. Thanks to @AppleLe257 for sourcing info & @Apple_Tomorrow for the renders! pic.twitter.com/ImQQj3hxDc