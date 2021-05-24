Apple опубликовала расписание предстоящей конференции Worldwide Developers Conference 2021. Она будет включать более 200 различных сессий с участием более тысячи специалистов Apple. Открытие мероприятия запланировано на 7 июня, в 20:00 по московскому времени.

WWDC21 начнётся с презентации обновлений, которые будут выпущены для всех платформ Apple в этом году. Прямая трансляция будет вестись из Apple Park, а посмотреть её можно будет на сайте apple.com, в приложениях Apple Developer и Apple TV, а также на YouTube.

8 июня в 00:00 по московскому времени компания покажет различные инструменты для разработчиков. На этой встрече будут более подробно рассматриваться новые инструменты, технологии и усовершенствования платформ Apple, которые дадут разработчикам возможность создавать ещё более интересные и функциональные приложения. Трансляция встречи Platforms State of the Union будет доступна в приложении Apple Developer и на сайте Apple для разработчиков.

11 июня пройдёт церемония награждения Apple Design Awards, в рамках которой отмечают мастерство и технические достижения разработчиков лучших приложений и игр.

В рамках WWDC21 состоится более 200 презентаций, практических занятий и встреч с экспертами. Они дадут участникам уникальную возможность пообщаться с инженерами и дизайнерами Apple и больше узнать о новых инструментах и технологиях, которые разработчики будут использовать для создания нового поколения приложений. Более 1000 экспертов Apple будут проводить индивидуальные консультации для участников Apple Developer Program: отвечать на вопросы о новых API, делиться рекомендациями, анализировать примеры дизайна и пользовательского интерфейса приложений.

Также в этом году впервые будут организованы павильоны — они помогут разработчикам легко находить презентации, практические занятия и особые мероприятия на выбранную тему. Каждый посетитель конференции сможет составить индивидуальную подборку встреч и презентаций, а также просматривать контент, упорядоченный по разделам: SwiftUI, инструменты для разработчиков, инклюзивность и универсальный доступ и так далее. Персонализация будет доступна только в приложении Apple Developer.