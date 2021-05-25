Специалисты iFixit разобрали базовую версию нового 24-дюймового iMac. Как отмечают эксперты, они подходили к разборке новинки с некоторыми опасениями, так как Apple сделала свой моноблок максимально тонким.

Перед тем, как приступить к разборке, был сделан рентгеновский снимок моноблока. На нём хорошо видно, что внутри корпуса располагаются две большие металлические пластины, которые предположительно используются для рассеивания тепла, и компоненты для антенного оборудования под логотипом Apple. Материнская плата, динамики и часть других деталей сдвинуты в нижнюю часть моноблока. В центре моноблока расположены два круга, напоминающие батарейки типа «таблетка».

После начала разборки выяснилось, что опасения специалистов относительно наличия большого количества клея не оправдались. Большинство компонентов закреплены с помощью шурупов. При этом дисплей по-прежнему приклеен к корпусу, и его демонтаж требует специального инструмента. За материнской платой располагается небольшая кнопка с тремя светодиодами под ней — вероятно, она нужна для диагностики компьютера. Охлаждение выполнено в формате двух вентиляторов и медной тепловой трубки.

На лицевой стороне материнской платы всего семь микросхем. Помимо чипа М1 на ней расположились две микросхемы памяти LPDDR4 объёмом по 4 ГБ каждая производства SK Hynix, накопитель на 128 ГБ производства Kioxia, беспроводной модуль Apple 339S00763 для поддержки Wi-Fi и Bluetooth, контроллеры питания Apple APL1096/343S00474 и Apple APL1097/343S00475, ШИМ-контроллер Richtek RT4541GQV.

С обратной стороны материнской платы установлен ethernet-контроллер Broadcom BCM57762, контроллер USB-C кабеля Infineon, аудиокодек Cirrus Logic CS42L83A, флэш-память Macronix MX25U6472F на 64 Мб и чип Texas Instruments TPS259827ON.

Итоговая оценка ремонтопригодности по версии iFixit составила 2 балла из 10-ти.