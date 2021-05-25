Вчера закончился последний день слушания судебного процесса Epic Games против Apple — в течение нескольких недель суд успел получить показания всех сторон и приступил к рассмотрению дела и дальнейшему вынесению вердикта.

Судье Ивонне Гонзалес Роджерс нужно будет изучить примерно 4,5 тысяч страниц показаний, этот процесс займёт несколько месяцев. Роджерс пошутила, что решение будет готово к 13 августа — годовщине обновления Fortnite, из-за которого эта игра была удалена из App Store. На самом деле дата вынесения решения неизвестна.

В заключительный день Роджерс заявила, что не понимает к чему приведёт победа Epic Games. Юрист истца заявил, что они добиваются снятия антиконкурентных ограничений. В ответ судья заявила, что у Epic Games есть скрытые мотивы, потому что победа может превратить их многомиллиардный бизнес в компанию стоимостью триллион долларов.

Заместитель главного редактора The Verge Элизабет Лопатто внимательно изучила аргументы сторон и пришла к выводу, что Apple смогла предоставить суду более убедительные доказательства. По её мнению, адвокаты, нанятые Тимом Куком, выступали чётко и по делу, в отличие от стороны Тима Суини.

В конечном счёте слушания свелись к спору об определении Fortnite. Apple считает, что Fortnite — игра, а не приложение, поэтому Epic нужно выплачивать комиссию платформодержателю за внутриигровые покупки. Компания Тима Суини же настаивает, что Fortnite — приложение, похожее на Netflix, поэтому разработчики не должны отдавать часть прибыль Apple.

Антимонопольные эксперты согласны с позицией редактора The Verge: по их мнению, Epic просто не смогла найти явные нарушения законодательства со стороны Apple. Поэтому команде Тима Суини остаётся лишь надеяться на согласие судьи по их определению Fortnite.

По словам экспертов, цель Epic Games изначально была не в победе, а в том, чтобы создать общественный резонанс — и, похоже, ей это удалось.