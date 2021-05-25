Инсайдер Джон Проссер в своем новом видео рассказал о грядущем Mac mini на базе чипа M1X. Ожидается, что эта модель заменит в линейке более дорогой Mac mini на Intel в цвете «серый космос», а Mac mini на M1 останется в качестве машины начального уровня.

По словам Проссера, новый компьютер сохранит основные черты дизайна актуального Mac mini, однако станет заметно тоньше. Инсайдер заявляет, что устройство предложит пользователям тот же набор разъёмов, что и последний Mac mini на базе процессора Intel. Если эти данные подтвердятся, пользователи получат четыре порта Thunderbolt, два USB Type-A, Ethernet и HDMI.

Ещё одним отличием от предшественника станет корпус, верхняя панель которого будет выполнена из оргстекла. Не исключено, что Apple предложит устройство в нескольких цветах. Инсайдер также отметил, что новый компактный компьютер получит тот же магнитный разъём питания, что и новейший iMac.

В отчете Bloomberg, опубликованном на прошлой неделе, предполагается, что в новом Mac mini будет установлен чип Apple Silicon следующего поколения с 8 высокопроизводительными ядрами и 2 эффективными ядрами. Ожидается, что этот чип также будет использоваться в 14- и 16-дюймовых MacBook Pro.