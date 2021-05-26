По информации DigiTimes, на мощностях тайваньской TSMC началось производство чипов Apple A15 Bionic для iPhone следующего поколения. Также сообщается, что по объёму заказов Apple A15 опережает Apple A14, поскольку Apple ожидает, что спрос на серию iPhone 13 будет выше, чем на iPhone 12.

Однокристальная система Apple A15 производится по нормам 5-нанометрового технологического процесса N5P второго поколения. Производительность Apple A15 увеличится как минимум на 20% по сравнению с Apple A14, при этом снова будет уменьшено энергопотребление.

Ожидается, что iPhone 13‌ представят в начале сентября — аналогичной схемы компания придерживалась и в предыдущие годы за исключением прошлого, когда релизу помешала пандемия и её последствия. Apple и её партнёры были вынуждены сократить производство, перенеся премьеру на октябрь. По мнению аналитика Мин-Чи Куо, маловероятно, что в этом году произойдёт то же самое.

По слухам, помимо более высокой производительности и графики, улучшенная энергоэффективность чипа A15 Bionic обеспечит работу функций Always-On Display и частоту обновления до 120 Гц в будущих смартфонах Apple.