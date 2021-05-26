Согласно новому отчету DigiTimes, Apple намерена превзойти Samsung в качестве крупнейшего покупателя дисплеев AMOLED для смартфонов в конце этого года после выпуска линейки iPhone 13, которая подтолкнет внедрение гибких дисплеев AMOLED в iPhone до 80%.

Samsung Display является подразделением Samsung Electronics, и долгое время сама Samsung была крупнейшим клиентом своей дочерней компании. Однако ситуация изменится уже этой осенью. После выхода iPhone 13 практически все актуальные модели смартфонов компании из Купертино будут иметь AMOLED-дисплеи. Из-за этого Apple придется увеличить количество заказов у Samsung Display.

Переход Apple на соответствующие матрицы состоялся с выходом линейки iPhone 12. Однако большая часть продаж пришлась на iPhone 11 и iPhone XR с экранами IPS. С выходом iPhone 13 акцент сместится в сторону более свежих моделей, и Apple понадобится ещё больше дисплеев AMOLED.

Apple уже предзаказала 169 миллионов AMOLED-дисплеев у различных производителей, отмечается в отчёте. Ожидается, что Samsung поставит для Apple 110 миллионов AMOLED-дисплеев. Ещё 50 миллионов поставит LG Display, а оставшиеся 9 — китайская BOE.

Технология AMOLED подразумевает использование органических светодиодов в качестве светоизлучающих элементов и активной матрицы из тонкоплёночных транзисторов для управления ими.

По сообщениям инсайдеров, дисплеи iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут выполнены по технологии LTPO, что позволит установить в них частоту обновления кадров 120 Гц. Базовые же модели iPhone 13 останутся с классическими 60-герцовыми экранами.