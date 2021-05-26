Некоммерческая организация USB-IF представила новый стандарт USB Type-C версии 2.1. Как отмечается, главной особенностью обновленной версии стало увеличение передаваемой мощности со 100 до 240 Вт.

Данная опция получила название Extended Power Range, а устройства и кабели с её поддержкой будут отмечены знаком EPR. В требованиях Extended Power Range к аппаратуре указаны сила тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт.

По словам экспертов, такая мощность позволит без проблем запитывать мониторы, смартфоны, планшеты и ноутбуки (в том числе и некоторые игровые модели) простым USB-кабелем без использования адаптеров питания. К примеру, 32-дюймовый монитор Dell UltraSharp 4K имеет пиковую потребляемую мощность 230 Вт — такой же уровень, как у 17-дюймового игрового ноутбука HP Omen, пишет CNET.

Представленный в апреле компьютер iMac нового поколения с фирменным процессором Apple M1 получил адаптер питания мощностью 143 Вт. Не исключено, что в ближайшие годы Apple может перевести ПК iMac на зарядку через USB Type-C.