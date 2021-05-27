Разработчик Asahi Linux Гектор Мартин обнаружил критическую уязвимость в аппаратной составляющей чипсета Apple M1. Он отметил, что уязвимость стала результатом решения, осознанно принятого Apple. По его словам, компания решила нарушить спецификации ARM, удалив одну из обязательных функций. Apple, очевидно, полагала, что этот компонент никогда не понадобится macOS.

Мартин сообщил, что недостаток в дизайне чипа М1 позволяет любым двум приложениям, запущенным в ОС, скрытно обмениваться между собой абсолютно любыми данными, без использования памяти, сокетов, файлов или любых других привычных атрибутов. Уязвимость работает и с процессами, запущенными от имени разных пользователей, с разными уровнями привилегий, создавая скрытый канал для тайного обмена данными.

Разработчик акцентирует внимание на том, что уязвимость обусловлена аппаратными особенностями чипа и не может быть исправлена программно. С виртуальными машинами «уязвимость открытого канала» не работает.

К счастью, даже сам Мартин считает эксплуатацию этой ошибки, которой было присвоено название M1RACLES (M1ssing Register Access Controls Leak EL0 State) и идентификатор CVE-2021-30747, маловероятной, а саму уязвимость называет почти несущественной.

Единственный способ эксплуатации M1RACLES, по словам Мартина, заключается в отслеживании действий пользователя с помощью обмена информацией между приложениями. Такие методы больше подходят различным рекламным гигантам.

Мартин пишет, что уведомил Apple о своей находке, однако пока компания не сообщила, планирует ли она исправить баг в будущих версиях чипов M1.