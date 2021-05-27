Apple опубликовал объявление о вакансии менеджера по развитию бизнеса, который специализируется на альтернативных средствах оплаты, которые включают в себя криптовалюту, цифровые кошельки, BNPL (Buy Now, Pay Later) и Fast Payments.

Новичок пополнит команду Apple Wallet, Payment and Commerce. Согласно описанию вакансии, от кандидата требуется пятилетний опыт работы с альтернативными видами платежей. Кроме этого необходим стаж не менее 10 лет, из которых шесть лет должны быть связаны с развитием бизнеса.

В обязанности будущего менеджера будет входить выявление ключевых игроков на рынке и управление взаимоотношениями со стратегическими партнёрами, а также ведение переговоров и заключение сделок с провайдерами таких услуг.

Apple ищет нового сотрудника, потому что планирует принимать платежи в биткоинах через приложение Wallet, пишет Business Insider. Согласно информации на странице Coinbase в App Store, платформа обмена криптовалютой поддерживает транзакции, совершаемые через Apple Wallet. Но пока нет подробностей о том, как эта интеграция будет работать, отмечает Financial Times.

По мнению аналитика РБК Митча Стивенса, производитель iPhone может добиться значительного роста, если превратит Apple Wallet в платформу для торговли криптовалютой. Стивенс подсчитал, что при ограниченных инвестициях в НИОКР компания может получить доход более 40 миллиардов долларов.