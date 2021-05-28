Несмотря на то, что полностью беспроводные наушники Beats Studio Buds ещё не были официально представлены, фотографии, опубликованная сегодня в Instagram-аккаунте Леброна Джеймса, подтверждает, что баскетболист уже пользуется новинкой.

На них отчётливо видны наушники в белом цвете Beats Studio Buds. Впервые гарнитура засветилась в бета-версии iOS 14.6 в начале мая — тогда разработчик Стив Мозер поделился анимацией устройства.

Наушники Beats очень популярны среди спортсменов и звезд шоу-бизнеса, поэтому нет ничего удивительного в том, что Apple отправила несколько комплектов в качестве подарка заранее. Впрочем, не исключено, что Леброн Джеймс нарушил установленное производителем эмбарго, которое кажется логичным требованием до официального анонса. Как бы то ни было, учитывая сложившуюся ситуацию, очевидно, что Beats Studio Buds будут представлены широкой публике в самое ближайшее время.

В начале этой недели гаджет появился в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC), что также указывает на скорый анонс устройства. Сообщается, что наушники будут иметь зарядный футляр овальной формы и будут предлагаться в чёрном, белом и красном цветах.