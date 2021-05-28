Несмотря на то, что новые iPad Pro с чипом M1 доступны в конфигурациях с 8 и 16 ГБ оперативной памяти, одно приложение не может использовать больше 5 ГБ. Это выяснили авторы графического редактора Procreate.

По их заявлению, Procreate работает на новом 12,9-дюймовом iPad Pro в четыре раза быстрее по сравнению с предыдущей моделью, но при этом на холст можно добавить примерно лишь на четверть больше слоёв — около 115 против 90.

Их число могло бы быть ещё больше, однако дело в том, что добавление слоёв потребляет много оперативной памяти, но в iPadOS существует ограничение, не позволяющее одному приложению использовать более 5 ГБ ОЗУ. Разработчики выяснили это опытным путём. Если адресовать приложению больше 5 ГБ оперативной памяти, то оно автоматически прекратит свою работу.

Вместе с тем сама iPadOS может использовать всю оперативную память. Дополнительная оперативная память, имеющаяся в моделях 1 ТБ и 2 ТБ будет означать, что больше приложений одновременно могут оставаться в памяти для многозадачности, но отдельное приложение будет вести себя так же, как если бы оно работало на базовой модели iPad Pro.

Собирается ли Apple исправить ситуацию, пока неизвестно.