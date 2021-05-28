Как сообщает журналист Марк Гурман из Bloomberg, новая модель наушников AirPods находится на финальной стадии подготовки и наверняка выйдет ближе к концу 2021 года. Их анонс ожидался на весеннем мероприятии Apple, но, вероятно, их время ещё не пришло.

Обновление классических AirPods станет первым с марта 2019 года. Предположительно, наушники получат более короткую ножку в нижней части устройства и будут поставляться с обновлённым футляром. Как изменятся технические характеристики устройства, не уточняется.

На 2022 год планируется премьера модернизированных AirPods Pro, которые не обновлялись с октября 2019-го. Основным нововведением станут датчики движения, позволяющие использовать внутриканальные наушники в том числе для контроля фитнес-показателей пользователя. Ожидается, что AirPods Pro лишатся «ножки» и получат другую форму корпуса — премьера нового формата наушников должна состояться на новых беспроводных наушниках Beats, анонс которых планируется в июне.

Что интересно, изначально Apple планировала выпустить новые AirPods Pro в этом году, но эти планы были пересмотрены.

Гурман также заявил, что Apple пока ещё не работает над вторым поколением беспроводных накладных наушников AirPods Max, однако рассматривает вариант выпуска актуальной модели в новых цветах.