Издание Svetapple опубликовало изображения концепта нового Mac Pro на фирменном чипе Apple, сделанные дизайнером Робертом Халлоном. Ранее инсайдеры сообщали, что выйдет сразу две версии Mac Pro, одна из которых будет «вызывать ностальгию по Power Mac G4 Cube».

Предполагается, что обновленная модель Mac Pro будет намного меньше нынешней. При этом Халлон уверен, что Apple сохранит узнаваемый «дырчатый» дизайн. Таким образом купертиновцы решат несколько задач. Во-первых, обеспечат компактному компьютеру хорошее охлаждение. А во-вторых, сохранят узнаваемый внешний вид.

Такое решение соответствует информации инсайдера Джона Проссера, который утверждал, что будущий Mac Pro на собственных чипах Apple будет по размерам «как три-четыре Mac mini, сложенных друг на друга».

На передней части корпуса красуется логотип Apple. Сзади есть набор портов: USB-C Thunderbolt 3, 4 USB-A, 2 HDMI, Ethernet и разъём для питания MagSafe, как в последнем iMac. На верхней части размещены ручки для переноски, ещё пара USB-C, кнопка включения, светодиод и выдвижная ручка для снятия алюминиевого корпуса. Вся конструкция стоит на металлических ножках.

Уменьшить размер получится за счет использования компактной материнской платы с мощным энергоэффективным чипом Apple Silicon следующего поколения. На прошлой неделе издание Bloomberg писало, что новый Mac Pro выйдет в двух версиях: с 20-ядерным и 40-ядерным чипом, при этом графическая составляющая будет на уровне 64 или 128 ядер.