Как утверждает издание Wired, Джони Айв был вовлечён в разработку нового iMac. Журналисты уточняют, что создание компьютера — долгий процесс, поэтому несмотря на уход из компании в 2019 году и создание собственной фирмы LoveFrom, следы работы Айва присутствуют в новинке.

Apple подтвердила изданию, что Айв помогал с разработкой компьютера, однако отказалась уточнять, принимала ли участие в создании iMac компания Айва.

"Разработка аппаратного обеспечения — долгий процесс, поэтому неудивительно, что отпечатки пальцев Айва присутствуют на новом настольном компьютере. Но, что интересно, в Apple не подтвердили и не опровергли, работал ли он над iMac 2021 года после ухода из компании или до, заявив только то, что он работал над ним", — говорится в статье на Wired.

Первым клиентом созданной Айвом компании стала Apple, однако она не является её единственным клиентом. Например, известно, что компания Airbnb наняла LoveFrom для разработки нового поколения "продуктов и сервисов" в качестве консультанта по дизайну.