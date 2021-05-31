Как сообщает издание DigiTimes, в новом поколении смартфонов Apple все модели получат технологию оптической стабилизации изображения со сдвигом датчика. Сейчас ей может похвастаться исключительно iPhone 12 Pro Max.

Принцип этой системы стабилизации простой — когда смартфон немного трясется в руках, сенсор камеры немного смещается в противоположную тряске сторону, чтобы компенсировать эти шевеления.

Согласно данным DigiTimes, со следующего месяца вырастут поставки модуля VCM — двигателей со звуковой катушкой, который состоит из магнита, маячка и самой катушки. Это и есть тот самый модуль, который обеспечивает оптическую стабилизацию.

У Apple сразу несколько поставщиков моторчиков со звуковой катушкой: японские Mitsumi и Alps уже работают с компанией, поставляя такой моторчик для iPhone 12 Pro Max. Для увеличения масштабов производства Apple начала сотрудничать с другими производителями вроде тайваньской Audix и китайских компаний Zhonglan Electronic Technology, JCT Electronics и GYZ Electronic Technology.