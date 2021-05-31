Согласно данным корейского издания The Elec, Samsung уже начала производство LTPO-панелей с частотой обновления 120 Гц для грядущих iPhone 13 Pro и Pro Max. К производству LTPS-матриц для более доступных представителей серии приступила LG.

Таким образом, слух о внедрении 120 Гц в iPhone 13 подтверждается. Очевидно, что ProMotion получат только две старшие модели, тогда как iPhone 13 и 13 mini сохранят частоту 60Гц.

Выпуск панелей начался на месяц раньше, чем это было в прошлом году. Правда, Apple запускала iPhone 12 позже обычного из-за проблем с поставками компонентов на фоне пандемии коронавируса.

Samsung в нынешнем году поставит 120—130 миллионов OLED-панелей для Apple, а LG выпустит порядка 50 миллионов компонентов. Еще один поставщик, BOE, выпустит 9 миллионов OLED-панелей.