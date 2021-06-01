В новом отчете утверждается, что установленная база iPhone 12 увеличилась на 2% в первом квартале 2021 года по сравнению с iPhone 11 в первом квартале 2020 года. «Установленная база» — это количество фактически используемых единиц продукта.

Эти данные указывают на то, что первоначальные продажи смартфонов линейки iPhone 12 лучше, нежели у моделей iPhone 11 — общая доля активных пользователей составляет 16% против 15%. При этом, стоит помнить, что новые модели вышли в продажу на месяц позже, чем серия iPhone 11. Кроме того, серия iPhone 12 также конкурирует с бюджетным iPhone SE 2020.

Если исходить из статистики по доле старых моделей, линейка iPhone 11 более востребованная, нежели серия iPhone XS. Линейка iPhone 11 показала хорошие результаты не только в первые дни после старта продаж, но и сохраняла положительную динамику в течение значительного периода после выхода iPhone 12.

На линейку iPhone XS в первом квартале 2020 года приходился 21% установленной базы, тогда как на iPhone 11 в первом квартале 2021 года приходилось 25%.

Также Counterpoint утверждает, что доля Pro-моделей также выросла в годовом исчислении. В первом квартале 2020 года на модели iPhone 11 Pro приходилось 44% установленной базы, а на модели iPhone 12 Pro в первом квартале 2021 года приходилось 54%. Даже с учетом конкуренции 12 и Mini модели Pro и Pro Max были более популярными.