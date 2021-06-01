Сегодня Apple начала продавать в России свой трекер для поиска предметов AirTag. Благодаря поддержке сверхширокополосной связи, точность определения местоположения устройства очень высока, погрешность составляет не более одного сантиметра.

Российским пользователям маячок AirTag предлагается по рекомендованной розничной цене 2990 рублей. Комплект из четырёх штук обойдётся в 9990 рублей. При покупке на официальном сайте Apple можно также бесплатно заказать гравировку — эмодзи, текст или цифры в любой комбинации.

Корпус AirTag защищён от воды по стандарту IP67. В метке используется чип U1, задействующий технологию Ultra-Wide Band для точного определения метки в пространстве. Радиус поиска — до 80 метров. Стандартной батареи хватает приблизительно на год работы.

Для AirTag доступен ряд дополнительных аксессуаров, таких как чехлы для крепления на ключи в виде брелока. Apple пока не получила разрешение на использование частотного диапазона, в котором работает AirTag, на территории России. Тем не менее, первые покупатели отмечает, что устройство функционирует без каких-либо проблем.