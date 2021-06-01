Американская биржа криптовалют Coinbase объявила об интеграции с Apple и Google Pay. Компания объединилась с двумя гигантами, чтобы расширить использование своей дебетовой карты.

При оплате криптовалюта будет списываться с аккаунта пользователя Coinbase и автоматически конвертироваться в фиатные деньги, поступая на счет продавца. Клиенты биржи могут расплачиваться криптовалютой в любом магазине, который принимает карты Visa. Также сервисом можно будет пользоваться при снятии средств с банкомата.

Дополнительно Coinbase отмечает, что с этой недели участники списка ожидания начнут получать доступ к программе кешбэка. Она позволит зарабатывать до 4% с покупок в качестве криптовалютного вознаграждения при использовании Coinbase Card с Apple Pay или Google Pay. «Вы можете спокойно тратить деньги зная, что с Coinbase Card получите обратно 1% в биткоине или 4% в Stellar Lumens», – сообщается в блоге компании.

Сразу же после анонса акции Coinbase выросли на 3,45% до уровня более 244 долларов.