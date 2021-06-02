На следующей неделе состоится конференция WWDC21, в ходе которой будет представлена новая версия macOS. В сети начали появляться предположения, касающиеся названия следующей настольной операционной системы Apple.

Если в Google до Android 11 каждую версию ОС именовали в честь тех или иных сладостей, то Apple предпочитает называть свежие версии macOS в честь калифорнийских достопримечательностей (начиная с OS X 10.10). Yosemite, El Capitan, Sierra и High Sierra, Mojave, Catalina и актуальная macOS 11 Big Sur.

Известно, что в 2013-2014 годах Apple через подставные компании зарегистрировала несколько десятков торговых марок, названия которых так или иначе связаны с разными районами или локациями Калифорнии. В список входили Yosemite, Sierra, El Cap, Big Sur, Diablo, Condor, Tiburon, Farallon, Miramar, Rincon, Pacific, Redwood, Shasta, Grizzly, Skyline, Redtail и другие.

Однако, как пишет 9to5mac, права на большую часть из зарегистрированных ранее торговых марок больше не продлеваются. Последним названием, на которое истёк срок регистрации, стало Skyline.

Если исключить те, что уже были использованы в наименованиях macOS, для применения в категории компьютерных ОС в распоряжении компании остались только Mammoth и Monterey. Похоже, что одно из этих имен и будет входить в название macOS 12.

Одной из причин в пользу Monterey является то, что побережье Биг-Сур находится примерно в 19 км к югу от Монтерея. Apple любит объединять релизы доработок — примером тому стали Sierra и High Sierra, или Yosemite и El Capitan. Именно Monterey может стать идеальным названием для преемника Big Sur. В этой версии Apple может сосредоточиться на доработке основных изменений, реализованных в прошлом году.

Mammoth-Lakes — это горнолыжный курорт в Калифорнии, находящийся недалеко от гор Sierra и Yosemity. Название Mammoth было продлено 29 декабря 2020 года.

Какое название выберет Apple мы узнаем уже 7 июня, в первый день работы WWDC21.