По итогам 2020 года Китай обогнал Тайвань по количеству поставщиков Apple, заняв первое место по количеству производителей комплектующих. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на собственные подсчеты.

В числе ведущих поставщиков 2020 года для Apple указана 51 компания из КНР (включая Гонконг) и 42 — из Тайваня. Последние 10 лет Тайвань был лидером по числу компаний-подрядчиков для Apple. Еще в 2017 году их было 52, в 2018-м — 47, в 2019 году Apple не публиковала информацию по подрядчикам.

КНР усилила свои позиции за счет сокращения доли других поставщиков. Например, меньше стало у Apple американских и японских подрядчиков. В 2017 году их было 37 и 38 соответственно, а в 2020-м — 32 и 34. При этом выросло число подрядчиков из Вьетнама — с 14 в 2018 году до 21 в 2020-м. Из них 7 принадлежат китайским компаниям или акционерам.

По словам менеджера цепочки поставок Apple, китайские поставщики выигрывают заказы, предлагая Apple очень низкие цены. Поставщикам из других стран очень трудно конкурировать с ними по цене.

В числе других подрядчиков Apple также указаны компании из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи, Сингапура, Индии, Камбоджи, Германии, Франции, Великобритании, Норвегии, Австрии, Чехии, Ирландии, Мальты, Бразилии, Мексики, Израиля.