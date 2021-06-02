Китай обогнал Тайвань по количеству поставщиков для Apple
По итогам 2020 года Китай обогнал Тайвань по количеству поставщиков Apple, заняв первое место по количеству производителей комплектующих. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на собственные подсчеты.
В числе ведущих поставщиков 2020 года для Apple указана 51 компания из КНР (включая Гонконг) и 42 — из Тайваня. Последние 10 лет Тайвань был лидером по числу компаний-подрядчиков для Apple. Еще в 2017 году их было 52, в 2018-м — 47, в 2019 году Apple не публиковала информацию по подрядчикам.
КНР усилила свои позиции за счет сокращения доли других поставщиков. Например, меньше стало у Apple американских и японских подрядчиков. В 2017 году их было 37 и 38 соответственно, а в 2020-м — 32 и 34. При этом выросло число подрядчиков из Вьетнама — с 14 в 2018 году до 21 в 2020-м. Из них 7 принадлежат китайским компаниям или акционерам.
По словам менеджера цепочки поставок Apple, китайские поставщики выигрывают заказы, предлагая Apple очень низкие цены. Поставщикам из других стран очень трудно конкурировать с ними по цене.
В числе других подрядчиков Apple также указаны компании из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи, Сингапура, Индии, Камбоджи, Германии, Франции, Великобритании, Норвегии, Австрии, Чехии, Ирландии, Мальты, Бразилии, Мексики, Израиля.
Обсуждение