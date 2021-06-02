За последние несколько месяцев Apple покинули несколько высокопоставленных управляющих подразделения, связанного с разработкой беспилотных автомобилей. Однако, несмотря на такие «потери», купертиновцы не планируют сворачивать проект и продолжают работать над собственным авто.

В феврале компанию покинул Бенджамин Лион, кто помогал создавать оригинальную команду Apple по созданию самоуправляемых авто несколько лет назад. За последние дни из Apple ушли также возглавлявший отдел по безопасности и правовому регулированию Хайме Вайд и Дейв Скотт, руководивший группами по разработке робототехники для транспортного средства.

Несмотря на уход нескольких руководителей автомобильного подразделения Apple, команда разработчиков укомплектована опытными инженерами, среди которых есть бывшие топ-менеджеры Tesla, а также ветераны индустрии и разработчики ключевых продуктов Apple. Так что разработка явно продолжается, но возможно всё идёт не так гладко.

По слухам сейчас Apple Car курирует Джон Джаннандреа. Он перешел на работу в Apple в 2018 году. Пока точно неясно, как конкретно руководство компании видит свой автомобильный проект. По одной из версий купертиновцы уже несколько раз меняли концепцию. Сообщается, что сейчас специалисты уделяют больше всего времени системе автономного вождения, которую в дальнейшем можно будет использовать в автономном авто.