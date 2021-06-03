Мессенджер WhatsApp, благодаря введению новой мультиплатформенной функции, позволит одновременно получать доступ к своим перепискам на четырех устройствах и впервые появится на планшетах iPad, сообщает издание WABetaInfo.

Сейчас мобильная версия мессенджера автоматически прекращает работу на смартфоне, если попытаться его запустить на другом. Как обещают в компании, такая возможность не поставит под угрозу сквозное шифрование данных. Синхронизация продолжит функционировать, даже если один из гаджетов разрядится.

«Это была сложная техническая задача — заставить все ваши сообщения и контент должным образом синхронизироваться между устройствами, даже если аккумулятор вашего телефона разрядился, но мы решили эту проблему», - заявил глава WhatsApp Уилл Кэткарт.

Ещё одним нововведением станут исчезающие изображения и видео: они будут автоматически удаляться после того, как получатель посмотрел их один раз. Сейчас пользователи могут вручную указать «срок жизни» самоуничтожающихся сообщений. Кроме того, в настройках можно будет включить так называемый режим исчезновения. После его активации во всех новых чатах сообщения будут автоматически удаляться по истечении семи дней.

Уилл Кэткарт отметил, что пользователи планшетов Apple годами просят о поддержке WhatsApp на iPad, и новая многоплатформенная функция наконец-то позволит сделать это реальностью.

Новые функции будут предоставлены бета-тестерам в ближайшие месяц-два. Финальная версия станет доступна всем пользователям WhatsApp до конца года.