Сразу несколько источников сообщают, что на конференции для разработчиков WWDC 2021, Apple покажет не только обновления фирменных операционных систем, но и новые ноутбуки MacBook Pro. Ожидается, что они получат новые процессоры и обновлённый дизайн.

По словам аналитика Wedbush Дэниэла Айвса, на WWDC 2021 Apple планирует представить 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro. Айвс также утверждает, что новые модели будут базироваться на чипе Apple M1X или, возможно, M2. Ожидается, что устройства получат более тонкий и лёгкий корпус.

Кроме того, есть вероятность, что Apple откажется от сенсорной панели Touch Bar. 14-дюймовая модель MacBook Pro станет преемником существующего 13-дюймового MacBook Pro и будет иметь больший дисплей с меньшими рамками. Предположительно, 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro оснастят портом HDMI, слотом для SD-карт и портами USB-C. Согласно слухам, Apple перейдёт на механизм магнитной зарядки.

Ранее о том, что обновленные MacBook Pro покажут на WWDC заявлял инсайдер Джон Проссер. По мнению журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, Apple выпустит новые ноутбуки этим летом.

Помимо этого, как пишет издание MacRumors, в базе данных китайского регулятора была обнаружена запись о сертификации батареи с номером модели A2527, которую 14 апреля зарегистрировал поставщик Apple Sunwoda Electronic. Такой аккумулятор не применяется ни в одной из существующих моделей компьютеров Apple, однако его параметры очень похожи на параметры аккумулятора, который применяется в актуальном 16-дюймовом MacBook Pro.

Батарея обладает ёмкостью 8639 мА·ч при напряжении 11,45 В. Это очень похоже на параметры АКБ 16-дюймового MacBook Pro последнего поколения, который имеет ёмкость 8790 мА·ч и выдаёт напряжение 11,36 В. Также специалисты MacRumors нашли в базе данных батарею A2519, которая, предположительно, будет применяться в 14-дюймовом MacBook Pro. Её ёмкость составит 6068 мА·ч при напряжении 13,05 В. Конечно, сертификация батарей не указывает на скорый анонс, однако она указывает, что Apple уже находится на довольно поздней стадии подготовки новинок к выпуску. А соответственно и анонс не за горами.

Конференция для разработчиков WWDC 2021 стартует 7 июня.