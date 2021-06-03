Apple выпустила обновление программного обеспечения для метки AirTag, которое усложняет использование гаджета для тайной слежки за другими людьми.

Ранее метка начинала издавать звуковой сигнал после трёх дней вдали от владельца. Теперь AirTag в случае потери будет активировать режим «тревоги» в интервале от 8 часов до 24 часов. Самое интересное, что время для звука будет рандомным. Апдейт загружается автоматически при подключении метки к iPhone.

Если кто-то обнаружит нежелательный AirTag рядом с собой, он может подключиться к нему через iPhone или другой смартфон, чтобы получить инструкции о том, как деактивировать шпионский AirTag.

Также Apple подтвердила, что приложение для пользователей Android уже готовится. Оно поможет обнаружить, если вам незаметно подложили AirTag. Выпуск приложения планируется до конца 2021 года.