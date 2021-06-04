Согласно опубликованному отчету Bloomberg, Apple работает над новой версией iPad Pro — устройство будет отличаться от предыдущих моделей не только дизайном, но и функциональностью.

Как сообщают источники Bloomberg, компания в настоящее время тестирует систему зарядки с магнитным креплением для нового iPad Pro, аналогичную беспроводной зарядке MagSafe в смартфонах серии iPhone 12. В нынешних iPad Pro задняя крышка металлическая, что не позволяет реализовать беспроводную зарядку, поэтому в новом поколении алюминий заменят на стекло. Также вероятно появление реверсивной беспроводной зарядки. iPad Pro с переходом на USB-C уже поддерживает эту функцию, но только по кабелю.

Новая модель iPad Pro, скорее всего, появится на рынке в следующем году. А в этом году, по данным Bloomberg, следует ждать выхода обновлённого планшета iPad mini с более узкими рамками вокруг экрана. Пока неясно, будет ли он поддерживать систему распознавания по лицу Face ID, как iPad Pro, или для разблокировки в нём будет использоваться сенсор Touch ID, встроенный в кнопку питания, как у iPad Air. В публикации Bloomberg лишь указано, что в процессе подготовки тестируется работа модели без кнопки Home.

В дополнение к новым iPad Pro и iPad mini Apple работает над более тонкой версией обычного iPad, ориентированной на учащихся, добавляет агентство. Его также планируют выпустить в конце этого года, примерно в то же время, что и новый iPad mini.