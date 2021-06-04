Apple может вести разработку новой для себя операционной системы под кодовым названием homeOS. Она упомянута в описании одной из вакансий, размещенных на сайте Apple, в одном ряду с iOS, watchOS и tvOS.

Из названия платформы эксперты сразу сделали вывод, что речь идет об операционной системы для гаджетов экосистемы "умный дом". Об этом якобы красноречиво говорит слово "home". Однако, как известно, сам производитель никаких гаджетов для умных домов не выпускает. Нет ни светильников, ни приводов для штор, ни какого-либо еще оборудования под маркой Apple. В экосистему HomeKit, как известно, объединяются только устройства партнеров компании.

Правда, когда эта информация разошлась по интернет-СМИ, текст объявления поправили, заменив homeOS на HomePod. Сейчас отдельного названия у программного обеспечения HomePod нет. Оно основано на tvOS, которая, в свою очередь, является адаптированным для телеприставок вариантом iOS.

Возможно, отмечает Ars Technica, прошивку HomePod просто называют homeOS для удобства инженеры компании, а автор объявления по привычке применил в тексте неофициальный термин.

Другие видят в названии homeOS прямой намек на скорый релиз улучшенного фирменного динамика. В прошлом известный журналист Марк Гурман сообщал о желании Apple выпустить некий гибрид, который будет сочетать в себе возможности Apple TV и HomePod.

Анонс homeOS вполне может состояться в рамках WWDC 2021 на следующей неделе.