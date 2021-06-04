Как стало известно агентству Bloomberg, Apple работает над несколькими гаджетами для беспроводной зарядки. Причем один из них способен заряжать устройства по воздуху.

Одним из них является «коврик» для зарядки, который способен заряжать все лежащие на нем девайсы. Причем, зарядка осуществляется в любом месте этого гаджета. Концепция похожа на AirPower, который компания разрабатывала несколько лет назад, но потом отказалась от данной затеи.

Проект является одним из самых затруднительных в истории Apple. Аксессуар был впервые анонсирован в рамках презентации iPhone X в 2017 году. За это время сторонние производители аксессуаров создали большое количество альтернатив, включая Xiaomi, которая представила почти полный аналог AirPower под названием Mi Multi-coil Fast Wireless Charging Pad.

Кроме того, Apple разрабатывает технологию, которая позволит заряжать различные устройства без проводов с дальнего расстояния. Поддержкой этой технологии, вероятно, смогут обладать не только её смартфоны, но и другие гаджеты, в том числе планшеты и ноутбуки.

Bloomberg пишет, что разработка этой технологии находится на начальном этапе, поэтому не стоит ждать её появления в коммерчески доступных продуктах в ближайшее время. Очевидно, что с беcпроводной зарядкой дальнего действия будут совместимы только новые продукты Apple, оснащённые её поддержкой, а старые гаджеты нельзя будет заряжать таким образом.