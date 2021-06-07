Консорциум Всемирной паутины (World Wide Web Consortium, W3C) объявил о создании рабочей группы по развитию общей платформы и технологии создания расширений для браузеров на базе WebExtensions. Группа получила название WECG (WebExtensions Community Group).

С выходом операционной системы macOS Big Sur браузер Safari начал использовать новый API-интерфейс расширений, позволяющий использовать плагины, созданные для других обозревателей. Теперь же разработчики из Apple, Mozilla, Google и Microsoft решили пойти дальше, объединив усилия для стандартизации методики разработки расширений. Поучаствовать в этой инициативе также смогут разработчики плагинов.

Развиваемые рабочей группой спецификации нацелены на упрощение создания дополнений, работающих в разных браузерах. Поставленной цели планируется добиться через определение целостной модели и общей базовой функциональности, API и системы полномочий. Рабочая группа также определит архитектуру дополнений, позволяющую повысить производительность, усилить безопасность и предоставить защиту от злоупотреблений.

При разработке спецификаций предлагается придерживаться принципов, применяемых W3C TAG (Technical Architecture Group), таких как ориентированность на пользователя, совместимость, безопасность, конфиденциальность, переносимость, простота сопровождения и предсказуемое поведение.

При этом участники проекта не намерены конкретизировать каждый аспект разработки расширений или сдерживать инновации. Разработчики браузеров смогут как и раньше независимо управлять своей базой расширений, проводить свою техническую, модерационную и редакционную политику.