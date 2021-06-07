Сотрудники Apple выступили против нового правила корпорации, которое обяжет их работать из офиса не менее трех дней в неделю. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на письмо сотрудников главе корпорации Тиму Куку.

Ранее на прошлой неделе Кук сообщил, что с сентября большинству сотрудников будет предложено приезжать в офис по понедельникам, вторникам и четвергам и по желанию работать удаленно по средам и пятницам. Руководство может разрешить сотрудникам уходить на удаленную работу на более длительное время, но не более чем на две недели в год. «Знаю, что не только мне не хватает гула активности, энергии, творчества и сотрудничества, присущего нашим личным встречам», — отметил он.

Спустя два дня в группе «Сторонники удаленной работы» было создано письмо, которое подписали 80 человек. Всего в группе на тот момент состояло около 2,8 тысяч человек. В своем обращении сотрудники Apple призвали руководство пересмотреть своё решение и выбрать более гибкий подход к организации рабочего процесса.

«Многие из нас в Apple добились успеха не вопреки удалёнке, а во многом благодаря возможности работать вне офиса», — заявили авторы письма. По их словам, это позволило им лучше заботиться о себе и близких и избежать трудностей, связанных с ежедневными поездками на работу.

Они также обратили внимание Кука на разницу во взглядах руководства и персонала компании на удаленную работу. «Сообщения о том, что «многие из нас хотят лично встретиться с коллегами в офисе», <...> кажутся пренебрежительными и обесценивающими. Многие из нас уже сейчас чувствуют лучшую связь со своими коллегами, чем когда-либо», — подчеркнули сотрудники Apple. Подход Apple к организации удаленной работы, по словам авторов письма, «уже вынудил некоторых наших коллег покинуть компанию».

Решение Кука отличается от тех, что приняты руководством некоторых других техногигантов. Например, в марте Twitter и Facebook сообщили работникам, что они могут сохранить режим работы из дома «навсегда», даже после того, как пандемия пойдёт на спад.