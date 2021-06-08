На конференции WWDC 2021 Apple представила новые версии своих операционных систем: iOS 15 с улучшенным управлением уведомлениями, iPadOS 15 со переработанным интерфейсом многозадачности, macOS Monterey, в которой упростили работу с несколькими устройствами, и watchOS 8, расширяющую возможности ввода текста на часах.

Новая операционная система macOS 12, как и предполагалось, получила название Monterey - в честь города в Калифорнии.

Одна из главных новых функций — «Универсальное управление». Она позволяет с помощью одного устройства управлять другими. Например, рядом с вашим iMac стоит MacBook и iPad, вы можете перемещать один курсор на всех устройствах, перетаскивать файлы и управлять приложениями.

macOS Monterey получит полноценную поддержку быстрых команд (Shortcuts), которые изначально появились на iPhone. Они будут интегрированы в приложения и элементы по всей операционной системе: от Finder и строки меню до Spotlight и, конечно, панели Siri. Быстрые команды предназначены для автоматизации повседневных задач и достижения максимальной производительности. В macOS Monterey будет доступна галерея готовых команд, разработанных специально для Mac. При этом пользователи смогут импортировать уже имеющиеся у них скрипты из Automator, а сама программа продолжит работать еще несколько лет.

Ещё одно обновление, подчёркивающее превосходство экосистемы Apple — AirPlay для Mac. Вы можете без проблем воспроизвести видео или музыку на вашем Mac, просто выбрав его в качестве устройства для воспроизведения на iPhone или iPad.

Серьезные изменения претерпел Safari: обновились вкладки, а сбоку теперь есть меню для навигации по целым блокам вкладок. Кроме того, сам браузер подкрашивается в цвет сайта.

Публичное бета-тестирование macOS 12 Monterey среди всех желающих планируется начать в июле, а стабильный релиз запланирован на осень. Установить macOS 12 Monterey смогут пользователи следующих моделей Mac:

Mac Pro — модель конца 2013 года и более новые

iMac Pro — модель 2017 года и более новые

Mac mini — модель конца 2014 года и более новые

MacBook Air — модель начала 2015 года и более новые

MacBook — модель начала 2016 года и более новые

MacBook Pro — модель начала 2015 года и более новые

iOS 15 получит ряд улучшений, направленных как на сохранение персональных данных пользователей, так и на повышение функциональности iPhone. Заявлено, что фирменное приложение для видеосвязи FaceTime будет поддерживать «Пространственное аудио», а технология машинного обучения улучшит качество связи за счет отсечения посторонних шумов и усиления голосов пользователей.

Видеозвонки получат портретный режим с размытием заднего фона и удержанием лица человека в фокусе. В групповых звонках смогут принимать участие владельцы устройств на Android и Windows. Подключиться к звонку можно будет через веб-браузер. Для этого необходимо получить ссылку на конференцию — и пройти по ней в назначенное время.

Функция SharePlay позволит пользователям FaceTime удобнее делиться музыкой, фильмами и изображением с экрана: можно совместно слушать любимые треки или смотреть фильмы с синхронизацией воспроизведения на всех устройствах. Apple предоставит API для подключения к SharePlay других сервисов.

Одно из главных нововведений касается уведомлений. Теперь появилась так называемая функция «Фокусирование» — это продвинутый режим организации уведомлений, который позволяет сфокусироваться на самом главном и не отрываться от работы или других важных дел. У пользователей появилась возможность устанавливать статус (например, «на работе», «за рулем», «сплю», «не беспокоить»). В зависимости от выбранного статуса, смартфон определяет, какие уведомления стоит отображать на экране вместе со звуковым оповещением или без него, а какие — нет.

Дизайн уведомлений тоже изменился: значки приложений стали крупнее, чтобы их было проще узнать. Чтобы меньше отвлекать пользователя, новая сводка уведомлений собирает несрочные уведомления и доставляет их в более удобное время, будь то утро или вечер.

Для встроенного мессенджера iMessage в iOS 15 расширили обмен различным контентом — теперь можно будет отправлять изображения стопками и коллажами, музыку с привязкой к Apple Music, подкасты или статьи из сервиса Apple News. Пользователям также позволят закреплять что-то важное в чате и отображать статус «Не беспокоить» или другие персональные статусы в режиме «Фокусирование».

Приложение «Фото» получит улучшенные функции сортировки снимков и поиска по фотографиям, «Воспоминания» можно будет дополнять музыкой из Apple Music и менять стиль роликов. Опция Live Text позволяет выделять текст с фотографий или прямо с видоискателя приложения «Камера» и выполнять с ним привычные действия: копировать, отправлять и т.д. Технология понимает 7 языков, русского среди них нет. Зато русский язык теперь в списке поддерживаемых для функции QuickPath, которая позволяет печатать одной рукой на клавиатуре, проводя пальцем по нужным буквам.

В новых версиях iOS и iPadOS появится App Privacy Report — специальный экран, где будет показано, какие приложения имеют доступ к данным пользователя, и как часто они их собирают. Найти его можно будет в настройках операционной системы. Кроме того, приложения Mail и Safari начнут автоматически скрывать IP-адрес устройства.

С обновлением до iOS 15 новые фишки получат и AirPods. Функция Conversation Boost поможет людям, которым трудно слышать голоса других людей, выделяя их среди окружающего шума. Наушники смогут зачитывать не только входящие сообщения, но и важные пуш-уведомления. Приложение «Локатор» теперь показывает, как далеко находятся AirPods: теперь они не потеряются.

В «Кошельке» появится поддержка других документов, например, водительского удостоверения в США. Оно сможет работать в качестве ключа для квартиры или номера гостиницы. Графика приложения «Погода» будет обновлена. Фон теперь будет отображать актуальную погоду в месте пребывания устройства.

Публичная бета-версия iOS станет доступна пользователям в следующем месяце. Релиз стабильной версии iOS 15 станет доступен осенью для iPhone 6s и более новых моделей.

Главным новшеством в iPadOS 15 стало обновление интерфейса многозадачности. Это призвано упростить процесс обмена информацией между двумя запущенными приложениями в режиме «Split View» (разделение экрана). При этом, компания не увеличивает число доступных приложений в режиме — по-прежнему экран можно разделить всего на две части.

Появилась давно ожидаемая пользователями функция — виджеты можно свободно расставлять на домашнем экране, они больше не привязаны к небольшой области за пределами рабочего стола. Кроме того, стали доступны новые виджеты, в том числе для приложения «Файлы».

iPadOS 15 обзавелась библиотекой приложений, которая появилась ранее в iOS 14. Доступ к ней будет осуществляться с помощью отдельной иконки в док-баре. Страницы рабочего стола теперь можно удалять, а также перемещать местами. Из мобильной ОС перекочевало и приложение «Перевод», в котором появился режим диалога.

Появилась новая функция QuickNote - это быстрые заметки, которые можно использовать внутри других приложений. Например, делая заметки в браузере, к ним автоматически привязывается связанная с ними ссылка на сайт.

Функция «Фокусировки», как и на iOS 15, позволяет выбирать режим использования планшета — например, для досуга, работы или личных дел. В зависимости от этого система показывает те или иные уведомления и группирует их в умные «стопки».

С помощью Swift Playgrounds можно создавать приложения для iPhone прямо на iPad. Проекты, созданные там, можно редактировать в Xcode.

Safari получила новый дизайн вкладок, как на macOS Monterey, теперь браузер на iPad поддерживает расширения.

Релиз iPadOS 15 запланирован на осень и будет доступен для iPad mini 4 и новее, iPad Air 2 и новее, iPad 5‑го поколения и новее, а также всех моделей iPad Pro.

В watchOS 8 приложение «Дыхание» было переименовано в «Осознанность». Теперь в нём можно найти не только улучшенные дыхательные упражнения, но и новые виды практик — сеансы размышления. Уделить сосредоточенным мыслям предлагается всего лишь одну минуту. Такой сеанс можно провести где угодно и в любой момент. Каждый сеанс размышления начинается с уникального приветствия, которое приглашает подумать о положительных сторонах жизни.

Новые функции для сна. Можно будет отслеживать не только время сна, пульс и уровень кислорода в крови, но и частоту дыхания с помощью акселерометра. Данные собираются в приложении «Здоровье». В приложении Fitness появились новые виды тренировок для тай-чи и пилатеса.

Кроме того, становятся доступны новые циферблаты, включая и давно ожидаемые «портретные» — можно выбрать фото в качестве заставки. В качестве основной картинки он берет кадр с вами, после меняет расположение снимка, «вырезая» ваше лицо на фото, и делает его заставкой. Само приложение «Фото» тоже изменилось. В нем появились новые способы просмотра и навигации по коллекциям, а также Воспоминания и фото из Подборки.

Ещё в watchOS 8 была улучшена клавиатура — можно управлять курсором при помощи колеса прокрутки и появилась функция Scribble, которую впервые представили в прошлом году. Эта технология позволяет распознавать рукописный ввод, то есть, пользователь может рисовать текст на экране часов, а он будет автоматически превращаться в цифровой текст.

Пользователи также смогут задействовать смарт-часы с watchOS 8 для поиска вещей через функцию Локатора, а также в качестве ключа от автомобиля.

Apple переработала приложение Home, позволяющее управлять устройствами умного дома, добавив больше ярлыков для часто используемых функций, а также возможность просмотра видео с камер видеонаблюдения. Смарт-часы теперь будут предупреждать пользователя о том, что скоро начнутся осадки, а возможность использования функции always-on-display сделает более комфортным взаимодействие с картами, секундомером, подкастами, диктофоном и другими инструментами, имеющимися в арсенале гаджета.

watchOS 8 станет доступна пользователям Apple Watch осенью для Apple Watch Series 3 или новее, объединённых в пару с iPhone 6s или новее под управлением iOS 15.

Apple представила новый уровень подписки на свой облачный сервис iCloud — iCloud+. Среди возможностей iCloud+, которые станут доступны пользователям — функция «Скрыть e-mail», расширенная поддержка защищённого видео с камер видеонаблюдения HomeKit и новый сервис iCloud Private Relay для обеспечения конфиденциальности в интернете.

Функция «Скрыть e-mail» создает рандомные ящики для регистрации на разных сервисах, а затем привязывать их к вашему основному аккаунту. Таким образом можно отсеять электронную почту и спам от тех, кому пользователь не доверяет. Кроме того, iCloud+ позволяет избавиться от слежки, шифруя весь трафик между пользователем и сервером через два независимых ретранслятора с помощью функции Private Relay. Своего рода VPN от Apple.

Apple также предоставит неограниченное хранилище для видео с камер безопасности HomeKit.

Как обещает Apple, всё это станет доступно без дополнительной оплаты. Обладателей подписки iCloud автоматически переведут на iCloud+ этой осенью. В России подписка стоит от 59 рублей в месяц за 50 ГБ.