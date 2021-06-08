Apple планирует продолжить выпускать обновления для iOS 14 и iPad OS 14 даже после запуска iOS 15 и iPad OS 15, тем самым позволив пользователям продолжить полноценно использовать iPhone и iPad с более старыми версиями операционных систем. Информация об этом появилась на страницах поддержки свежего ПО.

В настройках устройства появится выбор между обновлениями: либо перейти на iOS 15, либо остаться на iOS 14 и получать только обновления, касающиеся безопасности.

Это в некотором смысле беспрецедентное решение Apple, так как до сих пор компания старалась не предоставлять вообще никакого выбора своим пользователям в вопросах обновления ПО.

По мнению экспертов, Apple пошла на такой шаг, желая предоставить пользователям возможность выбора, а также выполнить более плавный переход на новую систему. С выходом практически каждой номерной версии мобильной ОС пользователи сталкиваются с досадными багами и недоработками. Новая политика призвана сгладить переход между прошивками, позволяя вообще не скачивать свежую версию, если пользователь сомневается в стабильности её работы.