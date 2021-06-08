Помимо прочих нововведений iOS 15, в новой версии ОС была усовершенствована функция поиска в приложении «Локатор». С выходом iOS 15 пользователи смогут найти потерянный или пропавший iPhone, даже если он выключен или сброшен до заводских настроек.

Похоже, что после установки iOS 15 смартфон будет работать таким образом, что даже после отключения питания продолжит находиться в режиме пониженного энергопотребления сродни гибернации компьютеров. Таким образом, даже неактивный iPhone по-прежнему выполняет роль NFC-метки AirTag, позволяя любому находящемуся поблизости iOS-гаджету обнаруживать себя.

Это означает, что у пользователя будет возможность найти утерянный iPhone в течение нескольких часов после выключения, пока его аккумулятор полностью не разрядится. Фактически, Apple заявила, что функция отслеживания местоположения будет работать даже при сбросе настроек смартфона до заводских и с включённой блокировкой активации.

Об этом нововведении компания информирует пользователей с помощью диалогового окна, которое появляется, когда обновлённый до iOS 15 iPhone впервые разряжается до определённого уровня. Для полного выключения iPhone необходимо будет отключить энергосберегающий режим «Локатора» в настройках смартфона.