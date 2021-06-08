В сервисе Apple Music появились функции потоковой передачи музыки без сжатия и пространственного звучания (Dolby Atmos). Данные функции могут бесплатно опробовать все подписчики Apple Music.

Новый lossless-формат можно опробовать на любом устройстве с macOS, iOS, iPadOS и даже Apple TV 4K. При простом запуске проигрывания, сервис воспользуется стандартным форматом AAC, поэтому для использования lossless необходимо изменить системные настройки в разделе «Музыка». Стоит учитывать, что при загрузке в память «вес» композиций серьёзно увеличится.

В настоящий момент на сервисе свыше 20 млн треков в lossless-формате, однако компания собирается добавить возможность прослушивания всего каталога (75 млн песен) в улучшенном качестве до конца 2021 года.

Для треков с Dolby Atmos сделали отдельный плейлист. Там собраны композиции различных исполнителей и жанров. По умолчанию Apple Music автоматически воспроизводит треки Dolby Atmos на наушниках AirPods и Beats с чипом H1 или W1, а также на встроенных динамиках последних моделей iPhone, iPad и Mac.

Опробовать новинки смогут пользователи, установившие последние обновления iOS, iPadOS и macOS. Обе новые функции доступны бесплатно для всех подписчиков Apple Music.