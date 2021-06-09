Adobe выпустила обновлённые версии приложений Lightroom Classic, Illustrator и InDesign для операционной системы macOS, которые получили нативную поддержку компьютеров Mac на базе ARM-процессора Apple M1.

Adobe утверждает, что в среднем производительность по всему набору приложений вырастет на 80% по сравнению с версиями для процессоров Intel. Вместе с тем, в этом обновлении была добавлена ​​новая функция улучшения изображения сверхвысокого разрешения, которая, по заявлению компании, работает «более чем в три раза быстрее». Функции Adobe Sensei, оптимизированные для архитектуры машинного обучения Apple M1, показали прирост производительности от 4 до 6 раз.

Замеры проводились на 13-дюймовых Macbook Pro. Один с процессором M1, другой — с Intel Core i5. У обоих ноутбуков было по 16 ГБ оперативной памяти, они были подключены к Apple Pro Display XDR.

Помимо этого в новой версии Lightroom Classic появилась возможность задавать вручную соотношения сторон для обрезки, добавлены новые пресеты, над созданием которых работали профессиональные фотографы, оптимизировано использование видеопамяти и добавлена поддержка новых моделей камер и объективов.

Ранее Adobe уже выпустила нативные версии Photoshop и Lightroom для M1. Также компания запустила бета-версию Premiere Pro и в ближайшее время планирует запуск Audition и Rush.