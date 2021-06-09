В представленной на днях операционной системе macOS Monterey появится множество интересных функций, однако некоторые из них не будут доступны для владельцев Mac, работающих под управлением процессоров Intel.

Об ограничениях сообщается мелким шрифтом на официальном сайте Apple, заметило издание MacRumors. Почему они не будут доступны для использования — не объясняется. Список включает:

Портретный режим FaceTime, размывающий задний фон во время видеозвонка

Распознавание текста Live Text, которое позволяет выделять и копировать текст на фотографиях и изображениях из интернета

Режим интерактивного 3D-глобуса в Apple Maps

Отображение в Apple Maps более детализированных карт с высотами, дорогами, деревьями, зданиями и достопримечательностями в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне

Преобразование текста в речь на других языках, включая шведский, датский, норвежский и финский

Диктовка в режиме оффлайн без подключения к интернету

Диктовка без ограничения по времени (на данный момент функция имеет ограничение в виде 60 секунд голосового набора)

Все эти ограничения существуют в первой бета-версии macOS Monterey. В конечном итоге их доступность может измениться.

Apple в настоящее время находится в процессе двухлетнего перехода с процессоров Intel на свои собственные ARM-чипы, который планируется завершить в следующем году.