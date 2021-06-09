Apple опубликовала первый тизер-трейлер сериала "Вторжение" (Invasion). Сериал включает несколько сюжетных линий о разных людях на разных континентах, каждый из которых по своему реагирует на внеземную угрозу.

В ролях снялись Сэм Нилл («Парк юрского периода»), Сиори Куцуна («Дэдпул 2»), Гольшифте Фарахани («Тайлер Рейк: Операция по спасению»), Шамир Андерсон, Фирас Нассар и другие.

Режиссёром и шоураннером «Вторжения» стал Якоб Вербрюгген, который работал над «Крахом» и «Алиенистом», за сценарий отвечали Саймон Кинберг («Марсианин», «Логан», «Убийство в «Восточном экспрессе») и Дэвид Вейл («Охотники»).

Съёмки велись в течение двух лет, это один из двух крупных проектов Apple TV+, намеченных на этот год — первый «Основание» по мотивам романа Айзека Азимова до сих пор не получил дату выхода.

Первые три серии «Вторжения» выйдут 22 октября в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Следующие эпизоды будут выходить по одному каждую пятницу — всего в первый сезон должно войти 10 серий.