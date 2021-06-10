Несмотря на ожидания и слухи, Apple не представила новых MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми экранами на презентации в рамках WWDC21, но, похоже, изначально они входили в программу мероприятия. На это косвенно указывают тэги «‎m1x macbook pro» и «‎m1x» к официальной видеозаписи трансляции на YouTube.

Увы, кроме самого факта подтверждения существования MacBook Pro на M1X, больше никаких подробностей. По предварительным данным, компания готовит новые модели с экранами mini-LED диагональю 14 и 16 дюймов. Центральный процессор M1X будет представлен восемью высокопроизводительными ядрами и двумя энергоэффективными, а в GPU будет 16 или 32 ядра. Соответственно, M1X будет гораздо мощнее нынешней SoC M1. Ещё одна важная особенность M1X — поддержка до 64 ГБ оперативной памяти, в то время как M1 поддерживает максимум лишь 16 ГБ ОЗУ.

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Everyone stay calm... but I just spotted these tags on Apple's YouTube livestream of the June 7 keynote!!!



APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!



This isn't fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u — Max Balzer (@maxbalzer_) June 9, 2021

Помимо доказательства того, что Apple действительно работает над чипом M1X, утечка также подтверждает, что новые MacBook Pro получат не совершенно новый процессор M2, как утверждают некоторые источники, а доработанную версию прошлогоднего чипа. Три недели назад Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что уже этим летом Apple представит совершенно новые MacBook Pro. Джон Проссер предположил, что это случится во время WWDC 2021, однако его догадки не подтвердились. Учитывая, что издание DigiTimes сообщило, что поставки новых MacBook Pro начнутся в третьем квартале, можно предположить, что прогноз Гурмана подтвердится, и ноутбуки будут анонсированы до конца лета на отдельном мероприятии.

Впрочем, сотрудники Apple могли принять решение включить данные тэги к видео только для того, чтобы сыграть на ожидании нового ноутбука фанатами компании и повысить просмотры презентации за счёт поисковой системы YouTube. Эти ключевые слова позволяют пользователям YouTube находить нужный контент, даже если искомого слова нет в названии видео (оно может быть прописано в ключевых словах, которые видны в коде страницы или при использовании специального браузерного расширения).