Несмотря на ожидания и слухи, Apple не представила новых MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми экранами на презентации в рамках WWDC21, но, похоже, изначально они входили в программу мероприятия. На это косвенно указывают тэги «‎m1x macbook pro» и «‎m1x» к официальной видеозаписи трансляции на YouTube.

Увы, кроме самого факта подтверждения существования MacBook Pro на M1X, больше никаких подробностей. По предварительным данным, компания готовит новые модели с экранами mini-LED диагональю 14 и 16 дюймов. Центральный процессор M1X будет представлен восемью высокопроизводительными ядрами и двумя энергоэффективными, а в GPU будет 16 или 32 ядра. Соответственно, M1X будет гораздо мощнее нынешней SoC M1. Ещё одна важная особенность M1X — поддержка до 64 ГБ оперативной памяти, в то время как M1 поддерживает максимум лишь 16 ГБ ОЗУ.

