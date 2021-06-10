В начале недели состоялся анонс новой операционной системы macOS Monterey. Бета-версия уже доступна для разработчиков, и они продолжают изучать возможности новой системы.

Буквально «идя по следам» iPhone и iPad, компьютеры под управлением новой ОС получили опцию «Стереть контент и настройки» (Erase All Content and Settings). С помощью неё можно удалить все пользовательские данные и установленные приложения с Mac без необходимости переустанавливать операционную систему. Функция пригодится тем, кто решил продать свой Mac или настроить его как новый.

На сайте Apple говорится, что после удаления никто не сможет восстановить информацию. Хранилища на Mac с чипами M1 и Т2 шифруются, а при очистке накопителя все ключи шифрования автоматически уничтожаются.

В более ранних версиях macOS для удаления всех данных требуется сначала отформатировать диск, а после переустановить macOS, что не так удобно и занимает гораздо больше времени.

В настоящее время бета-версия macOS Monterey доступна только для разработчиков, публичная бета-версия новой ОС станет доступна в июле.