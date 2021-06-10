Инсайдер Mr White опубликовал в твиттере серию фотографий прототипа iPod touch пятого поколения. Тестовый образец кардинально отличается от серийной модели: плоские грани, металлический корпус и 30-пиновый разъём.

Корпус, как и у обычного iPod touch 5, сделан из анодированного алюминия, но поверхность выглядит более матовой. К тому же у прототипа плоские грани, в отличие от серийной модели с закруглёнными краями. Похоже, в Apple хотели сделать iPod touch 5 в дизайне iPhone 5, а потом передумали и решили не скрещивать линейки.

iPod Touch 5 30Pin Prototype Shell pic.twitter.com/9pNJoaf5Rm — Mr·White (@laobaiTD) June 10, 2021

Также можно заметить 30-контактный разъем для зарядки. Оригинальный iPod touch 5 вышел с разъёмом Lightning. Ещё прототип отличается от серийной модели местом расположения разъема для наушников: в тестовом образце он располагается справа, а в релизной версии – слева.